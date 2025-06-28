Нейросеть на основе древних проповедей воссоздала запах библейского ада

Международная группа ученых из команды ODEUROPA с помощью нейросети воссоздала коллекцию европейских запахов, включая «аромат ада» по представлениям XVI-XVII веков. Результаты исследования опубликовал научный журнал Horizon.
Команда историков, химиков и специалистов по культурному наследию из шести стран проанализировала свыше 43 тысяч изображений и 167 тысяч текстов на шести языках, создав базу данных с более чем 2,4 миллиона ароматических свидетельств.
По данным церковных проповедей, запах ада описывался как смесь серы, дыма и «миллиона дохлых собак». Помимо этого, исследователи воссоздали ароматы ладана, мирры и амстердамских каналов. Результаты проекта были представлены на Всемирной выставке 2025 года в Осаке.
Представители ODEUROPA отметили, что восприятие запахов сильно зависит от культурного контекста. Так, европейцы частично воспринимали «адский» аромат как привлекательный из-за ассоциаций с жареным мясом, тогда как японские посетители сочли его неприятным, передает Horizon.
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