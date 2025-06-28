В США вертолет сбросил тысячи долларов на жителей Детройта

Акция состоялась днем 27 июня. По словам очевидца Анаи Тони, автомобили остановились на всех шести полосах движения, когда с неба начали падать деньги. Люди вышли из машин, чтобы их собрать. Аная Тони добавила, что «это было на самом деле какое-то безумие».