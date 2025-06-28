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В США вертолет сбросил тысячи долларов на жителей Детройта

Это была последняя воля владельца автомойки.

Источник: Аргументы и факты

В американском городе Детройте сбросили тысячи долларов с вертолета, это было последним желанием владельца автомойки, который хотел показать любовь к обществу, пишет People.

Акция состоялась днем 27 июня. По словам очевидца Анаи Тони, автомобили остановились на всех шести полосах движения, когда с неба начали падать деньги. Люди вышли из машин, чтобы их собрать. Аная Тони добавила, что «это было на самом деле какое-то безумие».

В то же время отмечается, что акция прошла мирно, драк не было.

Ранее сообщалось, что житель Москвы нашел на улице миллион рублей и вернул деньги потерявшему их пенсионеру.