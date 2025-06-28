Эндокринолог предупредил о рисках контрастного душа

«Контрастный душ — как кредитная карта: если на “счете” организма пусто, можно быстро прийти к “дефолту”», — пояснил Фомин в беседе с «Ридусом». Эксперт отметил, что подобные водные процедуры, несмотря на популярность в жару, могут стать стрессом для сердечно-сосудистой и эндокринной систем, если человек испытывает усталость или другие признаки переутомления.