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Эндокринолог предупредил о рисках контрастного душа

Врач-эндокринолог, андролог и психиатр Александр Фомин предупредил россиян о потенциальной опасности контрастного душа для здоровья в летний период. По его словам, резкие перепады температуры воды могут негативно сказаться на самочувствии, особенно у людей с ослабленным здоровьем.

Контрастный душ может негативно сказаться на общем самочувствии организма, предупреждает эндокринолог Фомин.

Врач-эндокринолог, андролог и психиатр Александр Фомин предупредил россиян о потенциальной опасности контрастного душа для здоровья в летний период. По его словам, резкие перепады температуры воды могут негативно сказаться на самочувствии, особенно у людей с ослабленным здоровьем.

«Контрастный душ — как кредитная карта: если на “счете” организма пусто, можно быстро прийти к “дефолту”», — пояснил Фомин в беседе с «Ридусом». Эксперт отметил, что подобные водные процедуры, несмотря на популярность в жару, могут стать стрессом для сердечно-сосудистой и эндокринной систем, если человек испытывает усталость или другие признаки переутомления.

Ранее эксперты уже предупреждали, что в период летних отключений горячей воды многие россияне переходят на холодный душ, что может привести к переохлаждению и увеличению риска простудных заболеваний. Кардиолог Андрей Кондрахин отмечал, что резкое снижение температуры воды является стрессом для организма и может ослабить иммунитет.