В Башкирии за день утонули три человека

В Башкирии за сегодняшний день в водоемах утонули сразу три человека. Об этом сообщило региональное МЧС.
По данным экстренного ведомства в Мечетлинском и Аскинском районе погибли рыбаки: один 73-летний мужчина утонул в реке Ай, другой — 66-летний — в озере рядом с селом Куяштыр. Еще одна трагедия случилась в Уфимском районе — человек ушел под воду реки Белой.
Как уточнили в МЧС, всех погибших достали из воды. По всем фактам проводятся следственные проверки.
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