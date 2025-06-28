В Башкирии за день утонули три человека

По данным экстренного ведомства в Мечетлинском и Аскинском районе погибли рыбаки: один 73-летний мужчина утонул в реке Ай, другой — 66-летний — в озере рядом с селом Куяштыр. Еще одна трагедия случилась в Уфимском районе — человек ушел под воду реки Белой.