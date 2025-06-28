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В Башкирии за день утонули три человека

Из водоемов в Башкирии извлекли три трупа.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за сегодняшний день в водоемах утонули сразу три человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

По данным экстренного ведомства в Мечетлинском и Аскинском районе погибли рыбаки: один 73-летний мужчина утонул в реке Ай, другой — 66-летний — в озере рядом с селом Куяштыр. Еще одна трагедия случилась в Уфимском районе — человек ушел под воду реки Белой.

Как уточнили в МЧС, всех погибших достали из воды. По всем фактам проводятся следственные проверки.

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