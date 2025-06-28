Министром иммиграции Греции стал сторонник расстрелов и «чистоты расы»

Греция — не первая европейская страна, страдающая от наплыва мигрантов. Так, в прошлом году в Великобритании жители атаковали здание отеля Holiday Inn Express в городе Ротерем, в котором находились приезжие. Люди в масках закатили в здание горящий мусорный бак. Полицейских, которые оцепили гостиницу, забросали ветками, стульями и другими подручными предметами.