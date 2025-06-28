Около 500 школьников из зарубежных стран примут участие в «Алых парусах»

По приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в этом году на «Алых парусах» будут присутствовать школьники из Абхазии, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы и стран Африки.
«По личному приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в этом году в Алых парусах примут участие порядка 500 школьников из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан. Республики Куба, Боливарианской Республики Венесуэла, стран Африки», — сообщили в комитете.
Кроме самого праздника «Алые паруса», иностранных выпускников ждут различные мероприятия, связанные с профориентацией, досугом и патриотизмом в рамках проекта «Петербургские международные молодёжные смены».
Напомним, этот известный праздник впервые организовали для ленинградских школьников в 1968 году. Его вдохновила повесть Александра Грина «Алые паруса» и её экранизация 1961 года. Праздник проводили до 1979 года, затем традиция прервалась. Возродили её в 2005 году. Губернатор Беглов сообщал, что в 2025 году праздник выпускников «Алые паруса» состоится 28 июня.