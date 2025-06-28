Около 500 школьников из зарубежных стран примут участие в «Алых парусах»

Напомним, этот известный праздник впервые организовали для ленинградских школьников в 1968 году. Его вдохновила повесть Александра Грина «Алые паруса» и её экранизация 1961 года. Праздник проводили до 1979 года, затем традиция прервалась. Возродили её в 2005 году. Губернатор Беглов сообщал, что в 2025 году праздник выпускников «Алые паруса» состоится 28 июня.