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Около 500 школьников из зарубежных стран примут участие в «Алых парусах»

Около 500 школьников из разных стран мира будут участвовать в празднике выпускников «Алые паруса», который пройдёт в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июня. Об этом сообщили в городском комитете по внешним связям.

По приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в этом году на «Алых парусах» будут присутствовать школьники из Абхазии, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы и стран Африки.

«По личному приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в этом году в Алых парусах примут участие порядка 500 школьников из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан. Республики Куба, Боливарианской Республики Венесуэла, стран Африки», — сообщили в комитете.

Кроме самого праздника «Алые паруса», иностранных выпускников ждут различные мероприятия, связанные с профориентацией, досугом и патриотизмом в рамках проекта «Петербургские международные молодёжные смены».

Напомним, этот известный праздник впервые организовали для ленинградских школьников в 1968 году. Его вдохновила повесть Александра Грина «Алые паруса» и её экранизация 1961 года. Праздник проводили до 1979 года, затем традиция прервалась. Возродили её в 2005 году. Губернатор Беглов сообщал, что в 2025 году праздник выпускников «Алые паруса» состоится 28 июня.

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