А должен был лечиться: какой будет первая роль Михаила Ефремова после тюрьмы

В интернете появилась информация, что жизнь актера начала возвращаться в прежнее русло: якобы режиссер Никита Михалков предложил ему место в своем театре «Мастерская 12». Три дня назад на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге режиссер подтвердил эту информацию. Он заверил, что Михаил Ефремов наконец-то готов выйти на сцену и что он исполнит главную роль в спектакле «Без свидетелей». Партнершей актера станет дочь именитого режиссера Анна Михалкова.