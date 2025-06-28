А должен был лечиться: какой будет первая роль Михаила Ефремова после тюрьмы

Российский актер театра и кино Михаил Ефремов пытается наладить свою жизнь после выхода из тюрьмы. Режиссер Никита Михалков дал ему место в своем театре. Какой будет первая роль Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы — в материале «Вечерней Москвы».
В марте этого года Михаил Ефремов вышел на свободу из тюрьмы. Суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) после того, как актер был приговорен к восьми годам колонии после ДТП, в результате которого погиб человек.
В интернете появилась информация, что жизнь актера начала возвращаться в прежнее русло: якобы режиссер Никита Михалков предложил ему место в своем театре «Мастерская 12». Три дня назад на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге режиссер подтвердил эту информацию. Он заверил, что Михаил Ефремов наконец-то готов выйти на сцену и что он исполнит главную роль в спектакле «Без свидетелей». Партнершей актера станет дочь именитого режиссера Анна Михалкова.
Кстати, Ефремов сыграет героя, чья судьба очень похожа на реальную биографию артиста. В оригинальном сюжете мужчина, предавший семью ради карьеры, к финалу «окончательно спивается и лечится от алкоголизма».
По словам Михалкова, актер обратился за помощью, и тот не смог отказать. За годы, проведенные в тюрьме, у актера было много времени на переосмысление своей жизни, поэтому сейчас он готовится вернуться к своему поприщу и вновь показывать свой талант на сцене вместе с труппой Михалкова.
Что будет с Ефремовым после УДО.
В театре Михалкова «ВМ» рассказали, что увидеть Михаила Ефремова на сцене можно будет совсем скоро.
— Михаил Олегович Ефремов действительно принят в труппу театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Ориентировочно в августе-сентябре мы откроем новый сезон. И тогда уже объявим все планы на театральный сезон в ближайший год, — поделилась сотрудница пресс-службы театра Дарья Игнатова.
Однако перед фееричным возвращением актеру придется заняться своим здоровьем: в тюрьме у Ефремова диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких. Ранее его адвокат Юрий Падалко говорил, что сразу после освобождения актер отправится на лечение. «Вечерка» дозвонилась до сына актера Никиты Ефремова, но он отказался обсуждать этот вопрос.
— У меня есть определенные договоренности, поэтому не могу пока что комментировать эту ситуацию, — сказал Никита Ефремов.
Илона Гуськова, звездный юрист, бывший сотрудник следственных органов, общественный деятель:
— Ефремов был условно-досрочно освобожден из-под стражи 9 апреля. Он пробыл в колонии почти пять лет при сроке в 7,5 года за ДТП, в котором погиб 57-летний Михаил Захаров. Тогда артист сел за руль пьяным и спровоцировал смертельную аварию. При УДО он обязан соблюдать определенные требования, которые установлены уголовно исполнительным законодательством, а именно статьей 190 данного кодекса.
Первое — это соблюдать обязанности, которые назначены ему судом. Он может установить ограничения. Например, регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, не менять место жительства без уведомления. Также, возможно, Ефремову назначат не посещать определенные места, например бары, клубы, игорные заведения. Ему, возможно, предстоит пройти курс лечения от алкоголизма и обязательно трудоустроиться.
Важно, чтобы актер вновь не нарушил закон. Новые преступления или административные правонарушения могут привести к отмене УДО и возврату Ефремова в колонию. Даже мелкие нарушения, такие как пьяный дебош, драка, уклонения от отметки в инспекции, могут стать причиной отмены УДО.
Получится ли у актера вернуться к обычной жизни после проблем с алкоголем, смертельного ДТП и заключения в тюрьме, «ВМ» узнала у психолога и нарколога.