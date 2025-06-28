Ученые нашли способ сделать пиво вкуснее с помощью одной добавки

Дегустации выявили разные предпочтения: американцы выбрали смесь с 30 процентами риса, немцы — с 70 процентами. Оптимальным считают равное соотношение, которое придает пиву маслянистые и ванильные нотки даже при низком содержании алкоголя. Правильный выбор сортов также снижает энергозатраты и расход сырья, делая производство экологичнее, говорится в исследовании.