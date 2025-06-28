Ученые нашли способ сделать пиво вкуснее с помощью одной добавки

Международная группа ученых из Германии и США доказала, что рис способен значительно улучшить качество пива — ранее его использовали лишь для удешевления напитка. Исследование опубликовано в научном журнале International Journal of Food Properties (IJFP).
Опыты показали, что добавление риса снижает уровень альдегидов, устраняя неприятный привкус безалкогольного пива. Анализ 74 сортов показал, что рис с низким содержанием амилозы повышает выход экстракта и делает пивоварение экономичнее.
Дегустации выявили разные предпочтения: американцы выбрали смесь с 30 процентами риса, немцы — с 70 процентами. Оптимальным считают равное соотношение, которое придает пиву маслянистые и ванильные нотки даже при низком содержании алкоголя. Правильный выбор сортов также снижает энергозатраты и расход сырья, делая производство экологичнее, говорится в исследовании.
Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников назвал безопасный для здоровья объем пива. По словам врача, безопасная дневная норма пива крепостью 4,5 процента для мужчин составляет 0,65 литра, а для женщин — 0,45 литра.
В социальных сетях некоторые нутрициологи пишут, что похудеть на пиве намного проще, чем на соках. Диетолог Елена Соломатина объяснила «Вечерней Москве», стоит ли пытаться сбросить лишние килограммы при помощи хмельного напитка.
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