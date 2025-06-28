Чемпион мира по футболу Поль Погба подписал контракт с «Монако»

32-летний футболист присоединится к команде после завершения дисквалификации. Напомним, в феврале 2024 года он был отстранён на четыре года за нарушение антидопинговых правил, однако в октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок наказания до 18 месяцев, отсчитывающихся с сентября 2023 года. Соглашение с Погба рассчитано до 30 июня 2027 года.