Путин позвонил Кадырову и поздравил с бракосочетанием сына

«Поздравляю тебя и твоих близких, и самое главное — человека, который сегодня больше всего заслуживает поздравления — твоего сына — с бракосочетанием! Желаю ему, его жене и всей вашей семье всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! Ты их не обижай, а то они мне пожалуются», — привел Кадыров слова президента, сказанные ему по телефону.