Самый большой торт в России весом более 2 тонн приготовили в Иркутске

Ранее сообщалось, что россияне всё чаще дарят бенто-торты и дубайский шоколад вместо классических букетов. Цветы остаются востребованным подарком, но с влиянием соцсетей люди выбирают презенты более осознанно. Главное — не только поздравить, но и удивить. Десерты производят яркое впечатление и запоминаются.