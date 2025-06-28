«Бросила Россию»: Фетисов высказался о блокировке счетов сбежавшей Исинбаевой

«Она сама себя так повела, не то сделала. У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию — страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто её никуда не выгонял — она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается», — сказал Фетисов.