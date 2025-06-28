На Сумском направлении выявили бойцов 168-й бригады ВСУ, которой официально не существует в составе украинской армии, передает РИА Новости.
Как отметили в российских силовых структурах, несуществующая бригада ВСУ была выявлена в ходе анализа данных о погибших украинских военных. Собеседник предположил, что речь может идти о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированном на полигоне в украинском Новомосковске, из которого солдат перебрасывают в участвующие в боях бригады и полки.
Сообщается также, что родственники погибших на этом направлении бойцов ВСУ так и не узнали, где именно те находились в последние дни, что может говорить о попытках командования скрыть реальные потери либо о хаотичном переформировании частей.
Ранее военкоры сообщили, что российские десантники захватили позиции ВСУ на одном из участков в Сумской области.
В Киеве, тем временем, родственники военных ВСУ, пропавших без вести около села Крынки, устроили акцию протеста с требованием найти своих близких.