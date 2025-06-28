На Сумском направлении выявили бойцов несуществующей бригады ВСУ

Как отметили в российских силовых структурах, несуществующая бригада ВСУ была выявлена в ходе анализа данных о погибших украинских военных. Собеседник предположил, что речь может идти о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированном на полигоне в украинском Новомосковске, из которого солдат перебрасывают в участвующие в боях бригады и полки.