Ходченкова поделилась фото из романтического отпуска с бойфрендом в Италии

К слову о российских знаменитостях, их итальянских отпусках и отношениях: версия о том, что у фигуристки Камилы Валиевой и капитана ХК ЦСКА Никиты Нестерова роман, получила ещё одно подтверждение. Ранее Life.ru рассказывал, что жена бывшего хоккеиста клуба Станислава Галиева Ольга выложила в соцсети фотографии, где они с супругом, Нестеровым и Валиевой вместе отдыхают в Италии.