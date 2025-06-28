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Ходченкова поделилась фото из романтического отпуска с бойфрендом в Италии

Светлана Ходченкова проводит отпуск в Италии, совмещая отдых с велопрогулками. Актриса делится живописными кадрами из Тосканы и Рима, вызывая восхищение поклонников.

В путешествии Ходченкова не расстаётся с новым увлечением — велоспортом, активно исследуя итальянские города на двухколёсном транспорте. Фанаты отмечают, что актриса, вероятно, отдыхает в компании бизнесмена Павла Манченко, с которым её связывают романтические отношения с 2022 года.

К слову о российских знаменитостях, их итальянских отпусках и отношениях: версия о том, что у фигуристки Камилы Валиевой и капитана ХК ЦСКА Никиты Нестерова роман, получила ещё одно подтверждение. Ранее Life.ru рассказывал, что жена бывшего хоккеиста клуба Станислава Галиева Ольга выложила в соцсети фотографии, где они с супругом, Нестеровым и Валиевой вместе отдыхают в Италии.