Первый день июля в Москве окажется одним из самых холодных в XXI веке

Первый день июля в столице будет одним из самых холодных за последние два десятилетия. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. По его данным, в понедельник, 1 июля, москвичей ожидает ветреная и дождливая погода с аномально низкими для этого времени года температурами.
Синоптик отметил, что с начала века дневная температура 1 июля лишь трижды опускалась ниже +20 °C. В последние годы начало июля чаще сопровождалось жарой — например, в 2024 году столбики термометров поднимались до +30 °C. В этом году даже первая пятидневка месяца не принесет комфортного тепла: лишь 3 июля температура достигнет +23…+25 °C.
При этом дожди будут идти практически ежедневно, хотя и кратковременными. Ухудшение погоды начнется уже в воскресенье, 29 июня: после 17:00 столичный регион накроют осадки, а ночью температура опустится до +10 °C.
Днем в воскресенье воздух прогреется лишь до +21…+23 °C. Таким образом, начало лета в Москве окажется не по-сезону прохладным и дождливым.
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