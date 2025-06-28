Первый день июля в Москве окажется одним из самых холодных в XXI веке

Первый день июля в столице будет одним из самых холодных за последние два десятилетия. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. По его данным, в понедельник, 1 июля, москвичей ожидает ветреная и дождливая погода с аномально низкими для этого времени года температурами.