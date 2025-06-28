От низкой самооценки до чувства солидности: психиатр перечислил, что заставляет людей толстеть

Выделил он и другие факторы, среди которых, например, защита от нежелательного внимания или проблем в отношениях. Часто еда становится для людей источником утешения при стрессе и тревоге. Дубинский отметил, что недостаток положительных эмоций в жизни также толкает человека к перееданию: еда становится единственной радостью и способом снять напряжение. Потребность в защите также может выражаться в формировании так называемого «защитного панциря» из жировых отложений.