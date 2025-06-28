От низкой самооценки до чувства солидности: психиатр перечислил, что заставляет людей толстеть

Низкая самооценка, и нежелание менять свою жизнь часто являются причинами, которые мешают людям похудеть, сказал психиатр Дубинский.
Зачастую людям с лишним весом мешают похудеть именно психологические факторы. Причем они могут противоречить самим себе. В их число входит, например, низкая самооценка или же, наоборот, чувство солидности и защиты от лишних килограмм. Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского при Минздраве России Александр Дубинский.
«Низкая самооценка — она может быть как следствием, так и причиной лишнего веса; люди с низкой самооценкой чаще набирают вес. Или же желание казаться значимее и солиднее — увеличение массы тела как способ повысить свой авторитет и значимость в глазах окружающих», — назвал психиатр Дубинский несколько признаков, которые мешают людям похудеть в разговоре с aif.ru. Также он выделил среди причин — страх перемен.
Выделил он и другие факторы, среди которых, например, защита от нежелательного внимания или проблем в отношениях. Часто еда становится для людей источником утешения при стрессе и тревоге. Дубинский отметил, что недостаток положительных эмоций в жизни также толкает человека к перееданию: еда становится единственной радостью и способом снять напряжение. Потребность в защите также может выражаться в формировании так называемого «защитного панциря» из жировых отложений.
Дубинский подчеркнул: проблемы с весом редко ограничиваются только неправильным питанием или малоподвижным образом жизни. Для достижения результата необходимо работать с психологическими установками и обращаться за помощью к специалистам, если самостоятельно справиться не удается.