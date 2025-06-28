В Госдуме рассказали, что нужно для прекращения сбоев в Рунете

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Пока не выработаны международные стандарты работы сети интернет, сбои будут не только в Рунете, но и в мировой сети, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Мы много раз предлагали большим странам, которые задают правила в интернете, выработать единые понятные международные стандарты работы сети. Но, к сожалению, эти международные стандарты так и не выработаны. Поэтому сбой — это то, что с нами будет еще долгое время. Не только с нами, а в целом в сети, в мировом масштабе. Потому что сбои случаются везде. Поэтому это то, что с нами будет периодически происходить», — сказал он.
Депутат считает, что интернет — это глобальная сеть, которая нуждается в выработке глобальных правил, которых сейчас нет.
«И сегодня сеть превратилась в еще один сегмент, еще одно поле для различных киберконфликтов. Поэтому, к сожалению, сбои будут случаться, нужно это осознавать и готовиться к этому», — добавил парламентарий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18−21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.