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В Госдуме рассказали, что нужно для прекращения сбоев в Рунете

Горелкин рассказал, что для прекращения сбоев в Сети нужны мировые стандарты.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Пока не выработаны международные стандарты работы сети интернет, сбои будут не только в Рунете, но и в мировой сети, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Мы много раз предлагали большим странам, которые задают правила в интернете, выработать единые понятные международные стандарты работы сети. Но, к сожалению, эти международные стандарты так и не выработаны. Поэтому сбой — это то, что с нами будет еще долгое время. Не только с нами, а в целом в сети, в мировом масштабе. Потому что сбои случаются везде. Поэтому это то, что с нами будет периодически происходить», — сказал он.

Депутат считает, что интернет — это глобальная сеть, которая нуждается в выработке глобальных правил, которых сейчас нет.

«И сегодня сеть превратилась в еще один сегмент, еще одно поле для различных киберконфликтов. Поэтому, к сожалению, сбои будут случаться, нужно это осознавать и готовиться к этому», — добавил парламентарий.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18−21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.