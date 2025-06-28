В Госдуме рассказали, что нужно для прекращения сбоев в Рунете

«Мы много раз предлагали большим странам, которые задают правила в интернете, выработать единые понятные международные стандарты работы сети. Но, к сожалению, эти международные стандарты так и не выработаны. Поэтому сбой — это то, что с нами будет еще долгое время. Не только с нами, а в целом в сети, в мировом масштабе. Потому что сбои случаются везде. Поэтому это то, что с нами будет периодически происходить», — сказал он.