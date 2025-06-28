Биатлонист Васильев: Исинбаева не предатель

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал блокировку счетов Исинбаевой из-за долга. По его словам, Перед законом все равны. Если есть долг — надо его погасить. «Если есть предмет для расследования и какие-то финансовые претензии, то надо просто приехать, закрыть эти вопросы и жить спокойно. Надо заняться этим, а не допускать ситуацию до такой, чтобы все блокировали. Перед законом все равны. Если это так, то странно, что Елена не пытается разрешить эту ситуацию», — заявил он Sport24.