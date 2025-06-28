Новый маршрут и подарок музею: Алые паруса стартовали в Санкт-Петербурге

В этом году маршрут брига «Россия» претерпел изменения. Корабль стартует у Сенатской площади, затем входит в разведённый створ Дворцового моста, движется вдоль Дворцовой набережной, совершает эффектный разворот на 360 градусов у Зимней канавки и продолжает путь в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать выпускников.
Обратный маршрут пролегает от Троицкого моста к Дворцовому также вдоль набережной. Путь задуман таким образом, чтобы зрители смогли насладиться всеми великолепными видами исторического центра Петербурга. Живописные пейзажи станут частью праздника и дополнят традиционный фейерверк, который обычно длится более 23 минут.
История этого праздника берёт начало в 1968 году в Ленинграде. Через 11 лет она была прервана, однако в 2005 году по инициативе акционерного банка «Россия», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала традицию восстановили. Тогда на водах Невы вновь появился корабль с алыми парусами — символ надежды для всех выпускников.
В 2024 году мероприятие собрало рекордное количество зрителей — почти 37 миллионов человек со всего мира. В прямом эфире Пятого канала шоу посмотрело около 7,7% телезрителей страны в возрастной группе 25−59 лет. Это лучший показатель за последние 17 лет.
Особенность этого года заключается в том, что капитан брига «Россия» Олег Николаев передаст Музею Мирового океана фрагмент алого паруса. Этот экспонат станет не только уникальной частью богатой музейной коллекции, но и символом дружбы между регионами и музеями Балтики.
Концерт на Дворцовой площади начнётся в 22:00. В 00:40 в акватории Невы развернётся финальное шоу с участием главного символа праздника — белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. Кроме того, перед выпускниками выступят известные артисты: Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов / «Агата Кристи» и «Иванушки International». Ведущими торжества станут Митя Хрусталёв и Дарья Блохина.
Кстати, идея организации праздника «Алые паруса» возникла под влиянием одноимённой повести Александра Грина и её популярной экранизации 1961 года. «Алые паруса» существовали до 1979 года, после чего традиция была прервана. Восстановили её в 2005 году. В 2024 году маршрут брига «Россия» оказался сложнее обычного.