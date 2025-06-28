Новый маршрут и подарок музею: Алые паруса стартовали в Санкт-Петербурге

История этого праздника берёт начало в 1968 году в Ленинграде. Через 11 лет она была прервана, однако в 2005 году по инициативе акционерного банка «Россия», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала традицию восстановили. Тогда на водах Невы вновь появился корабль с алыми парусами — символ надежды для всех выпускников.