В Петербурге проходят «Алые паруса — 2025»: прямая трансляция

В 2024 году праздник побил все рекорды по числу зрителей — почти 37 миллионов человек по всему миру стали свидетелями шоу. На Пятом канале трансляцию посмотрело 7,7% аудитории в возрастной группе 25−59 лет — это максимальный показатель за 17 лет. В СНГ и по России телезрительская аудитория составила 25,5 миллиона человек, а онлайн-просмотры выросли на 12% и достигли отметки в 11,3 миллиона.