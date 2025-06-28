В Петербурге проходят «Алые паруса — 2025»: прямая трансляция

Праздник выпускников «Алые паруса» по праву считается одним из самых запоминающихся и масштабных событий лета в Санкт-Петербурге. Тысячи горожан и туристов стекаются к берегам Невы, чтобы своими глазами увидеть впечатляющее световое и пиротехническое шоу, захватывающий проход парусника и традиционный салют.
В этом году маршрут легендарного брига «Россия» изменён. Судно стартует от Сенатской площади, пройдёт под разведённым Дворцовым мостом, проследует вдоль Дворцовой набережной и выполнит эффектный поворот на 360 градусов возле Зимней канавки. Затем оно направится к Троицкому мосту, приветствуя выпускников. На обратном пути бриг снова пройдёт вдоль Дворцовой набережной до Дворцового моста.
Обновлённая траектория позволит зрителям насладиться живописными видами исторического центра Петербурга, полюбоваться архитектурой и окунуться в атмосферу романтики, которая ассоциируется с морскими приключениями. Все культовые виды на Неву станут ярким фоном для главного вечернего шоу и продолжительного, более чем 23-минутного фейерверка.
Впервые праздник провели в 1968 году в Ленинграде, но в 1979-м он был приостановлен. Второе рождение «Алые паруса» получили в 2005 году благодаря инициативе Банка «РОССИЯ», городской администрации и Пятого канала. С тех пор корабль с алыми парусами вновь стал символом новых горизонтов и больших надежд для ребят, покидающих стены школ.
В 2024 году праздник побил все рекорды по числу зрителей — почти 37 миллионов человек по всему миру стали свидетелями шоу. На Пятом канале трансляцию посмотрело 7,7% аудитории в возрастной группе 25−59 лет — это максимальный показатель за 17 лет. В СНГ и по России телезрительская аудитория составила 25,5 миллиона человек, а онлайн-просмотры выросли на 12% и достигли отметки в 11,3 миллиона.
Особым моментом этого года станет передача фрагмента алого паруса в дар Музею Мирового океана. Капитан брига Олег Николаев преподнесёт этот символ как знак культурного и исторического единства регионов, а также в качестве уникального музейного экспоната.
Главный концерт на Дворцовой площади начнётся в 22:00 и продлится до 00:40, после чего зрителей ждёт зрелищное водно-световое представление. В праздничной программе примут участие Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal, «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов («Агата Кристи») и «Иванушки International». Ведущими вечера станут Митя Хрусталев и Дарья Блохина.