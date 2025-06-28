Воруют аккаунты: россиян предупредили о новой схеме обмана при трудоустройстве

Специалист посоветовал не входить в чужие Apple ID и не выходить из своей учетной записи по просьбе незнакомцев, чтобы не стать жертвой мошенников. Он также рекомендовал заранее активировать функцию «Защита украденного устройства» — это поможет сохранить контроль над iPhone, даже если его попытаются взломать.