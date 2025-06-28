Воруют аккаунты: россиян предупредили о новой схеме обмана при трудоустройстве

Мошенники стали представляться работодателями, чтобы украсть аккаунты Apple ID у ищущих работу россиян. Об этом рассказал специалист группы экспертизы мобильных устройств Positive Technologies Виталий Титаренко.
По словам эксперта, злоумышленники связываются с пользователями под видом работодателей и приглашают на собеседование. После короткого разговора сообщают, что кандидат принят, но для прохождения испытательного срока необходимо установить приложение, которое якобы фиксирует рабочее время.
Затем жертву просят выйти из своего Apple ID и отключить защиту паролем. После этого они предлагают войти под другим аккаунтом — якобы принадлежащим компании.
Как отметил эксперт, сразу после входа мошенники активируют функцию Find My iPhone и переводят устройство в режим пропажи. Пользователь теряет доступ к управлению Apple ID и не может пользоваться телефоном. На экране появляется сообщение с требованием выкупа.
Тем, кто столкнулся с такой схемой, Титаренко рекомендует не платить мошенникам, а обратиться в авторизованный сервисный центр Apple. При наличии доказательств специалисты могут помочь разблокировать устройство и сбросить его до заводских настроек.
Специалист посоветовал не входить в чужие Apple ID и не выходить из своей учетной записи по просьбе незнакомцев, чтобы не стать жертвой мошенников. Он также рекомендовал заранее активировать функцию «Защита украденного устройства» — это поможет сохранить контроль над iPhone, даже если его попытаются взломать.
— Она потребует биометрию и 60-минутную задержку для изменения важных настроек, если устройство не в привычном месте, — уточнил Виталий Титаренко в разговоре с Lenta.ru.
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил россиян, что мошенники начали взламывать смартфоны якобы для переустановки ранее удаленных приложений из магазина приложений Apple. Он отметил, что россиян просят войти в учетную запись мошенника и ввести нужные им данные, чтобы приводит к блокировке гаджетов, за отмену которой просят заплатить крупную сумму денег.