В Петербурге начался праздник выпускников школ «Алые паруса»

Традиционно в июне выпускники школ вместе с родителями отмечают окончание учебы, однако в Петербурге этот день ежегодно приобретает масштаб городского праздника — торжества «Алые паруса». Впервые ленинградские школьники стали свидетелями прохода корабля с алыми парусами по Неве 27 июня 1968 года, и с тех пор это судно стало символом мероприятия. Проведение праздника было приостановлено в 1979 году и возобновилось лишь спустя четверть века.