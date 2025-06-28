В России впервые адвоката лишили статуса из-за проживания за рубежом

Ирина Гак покинула Россию в 2023 году. Данное решение она приняла после смерти ее подзащитного, активиста и оппозиционера Анатолия Березикова, который скончался в спецприемнике. МВД сообщило, что он совершил самоубийство, однако Гак утверждала, что на спине Березикова были заметны следы от электрического шокера и, что он опасался за свою жизнь.