В Башкирии при ДТП с Hyundai Solaris и КамАЗом погибли 3 человека

Авария случилась около десяти часов вечера 28 июня. На четвертом километре подъезда к селу Аскарово 21-летний водитель за рулем Hyundai Solaris пошел на обгон там, где это запрещено, и врезался в груженый дровами КамАЗ. После удара легковушка превратилась в груду металла, а грузовик опрокинулся набок.