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В Башкирии при ДТП с Hyundai Solaris и КамАЗом погибли 3 человека

Смертельная авария в Башкирии унесла три жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась около десяти часов вечера 28 июня. На четвертом километре подъезда к селу Аскарово 21-летний водитель за рулем Hyundai Solaris пошел на обгон там, где это запрещено, и врезался в груженый дровами КамАЗ. После удара легковушка превратилась в груду металла, а грузовик опрокинулся набок.

— Водитель и два его пассажира, мужчины, 31 и 27 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи, — передал главный гаишник республики.

Для координации работы полиции на место ДТП выехало руководство управления ГАИ. Сейчас там уже работает следственно-оперативная группа и криминалисты МВД. Проверку по факту трагедии проводит прокуратура.

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