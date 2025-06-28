Мэр Одессы Труханов поспорил с военным ВСУ из-за памятника Пушкину

Мэр Одессы Геннадий Труханов поспорил с украинским военным после вопроса о памятнике поэту Александру Пушкину, пишет украинское издание «Страна.ua».
Боец ВСУ спросил у градоначальника, почему власти еще не демонтировали памятник «адепту русского мира Пушкину». Геннадий Труханов ответил, что не считает его таковым. Он также спросил, как тогда обозначать Оперный театр и Потемкинскую лестницу. Военный ВСУ заявил, что «это немного другое».
Когда мэр Одессы узнал, что разговаривает с военным, то поинтересовался, почему он не находится на линии боевого соприкосновения. Собеседник градоначальника заявил, что это «типично манипулятивный вопрос».
Ранее сообщалось, что Геннадий Труханов вступил в конфликт с жителем Одессы из-за памятника Александру Пушкину. Тогда он на русском языке отказал городу в праве быть русским.