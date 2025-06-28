Мэр Одессы Труханов поспорил с военным ВСУ из-за памятника Пушкину

Боец ВСУ спросил у градоначальника, почему власти еще не демонтировали памятник «адепту русского мира Пушкину». Геннадий Труханов ответил, что не считает его таковым. Он также спросил, как тогда обозначать Оперный театр и Потемкинскую лестницу. Военный ВСУ заявил, что «это немного другое».