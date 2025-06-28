Губернатор Беглов официально открыл «Алые Паруса» в Петербурге

«Алые паруса» — это праздник для выпускников всего мира. Это праздник дарит вам Россия. В России живут смелые добрые искренние люди. Россия — страна смелых, мужественных и добрых людей, где каждый из нас от школьника до президента верен своей родине, своим друзьям«, — сказал Беглов. После этого тысячи школьников начали скандировать ему в ответ: “Россия!”.