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Губернатор Беглов официально открыл «Алые Паруса» в Петербурге

Губернатор Александр Беглов вышел на сцену во время концерта для выпускников Петербурга. Он назвал «Алые Паруса» праздником всего мира, который подарила ему Россия.

Беглов дал старт «Алым Парусам».

Губернатор Александр Беглов вышел на сцену во время концерта для выпускников Петербурга. Он назвал «Алые Паруса» праздником всего мира, который подарила ему Россия.

«Алые паруса» — это праздник для выпускников всего мира. Это праздник дарит вам Россия. В России живут смелые добрые искренние люди. Россия — страна смелых, мужественных и добрых людей, где каждый из нас от школьника до президента верен своей родине, своим друзьям«, — сказал Беглов. После этого тысячи школьников начали скандировать ему в ответ: “Россия!”.

«Пятый канал» поделился деталями мероприятия в этом году: например, у брига «Россия» будет новый маршрут, чтобы поприветствовать всех выпускников. Траектория движения составлена так, чтобы зрители смогли увидеть всю красоту исторического центра Петербурга, оценить архитектуру и ощутить атмосферу морской романтики. Кроме того, капитан брига передаст в дар Музею Мирового океана фрагмент алого паруса.

«Алые паруса» — одно из главных событий в Петербурге. Жители города и туристы собираются на набережных Невы посмотреть водно-пиротехническое шоу, грандиозный салют и торжественное шествие брига «Россия» по Неве.

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