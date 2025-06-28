Самый большой выпускной бал устроили в Москве. Фоторепортаж

На бал приехали одиннадцатиклассники из 40 регионов РФ Пелагия Тихонова / РИА НовостиВсе участники выглядят нарядно и эффектно Рамиль Ситдиков / РИА НовостиИз Курской области в Москву на бал в Государственный Кремлевский дворец отправились 138 выпускников Рамиль Ситдиков / РИА НовостиУчастниками праздника также являются воспитанники российских кадетских училищ Пелагия Тихонова / РИА НовостиВ 2025 году на выпускной бал прибыли представители из 190 школ страны. За 20 лет его посетили более 100 тысяч человек Рамиль Ситдиков / РИА НовостиЕжегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч вчерашних школьников Рамиль Ситдиков / РИА НовостиВсе выпускники выйдут танцевать на Красную площадь Пелагия Тихонова / РИА НовостиКаждый класс делает памятную фотографию из столицы России Пелагия Тихонова / РИА НовостиВыпускной бал начался с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата Пелагия Тихонова / РИА НовостиЮноши и девушки почтили традиции у стен московского Кремля Рамиль Ситдиков / РИА НовостиДля выпускников выступят Shaman, Татьяна Куртукова, Юля Гаврилина, Катя Лель, группа «Серебро» и другие артисты Рамиль Ситдиков / РИА НовостиИз-за проведения бала часть улиц в центре Москвы перекрыли Пелагия Тихонова / РИА НовостиПрибывшие на главный выпускной бал страны смогли погулять на речном трамвае и посетить экскурсию по Москве Рамиль Ситдиков / РИА НовостиВечер для выпускников проходит также в Александровском саду и Гостином Дворе. Молодежь гуляет и по Манежной площади Пелагия Тихонова / РИА НовостиЛучших выпускников вечера выберут в номинациях «Команда мечты», «Принц и принцесса бала», «Олимпийская надежда», «Творец года», «Умник года», «Умница года», «Лучший классный руководитель» Рамиль Ситдиков / РИА НовостиМероприятие является символом сплоченности и патриотизма Пелагия Тихонова / РИА НовостиВ рамках выпускного бала в Кремлевском дворце предусмотрели программу «Бальные традиции» Пелагия Тихонова / РИА НовостиВ прошлом году Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал провели в поддержку специальной военной операции, посвятив Дню Героев Отечества, героям СВО и Году семьи Пелагия Тихонова / РИА НовостиВыпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года Сергей Булкин/ТАССРазвлекательная программа продлится до шести утра следующего дня Сергей Булкин/ТАСС.