«Пусть расплачивается»: Фетисов заявил, что задолжавшая ФНС Исинбаева бросила Россию

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в субботу, 28 июня, заявил, что легкоатлетка Елена Исинбаева должна самостоятельно решать свои финансовые трудности, так как, по его словам, она «бросила Россию».
— Общество к легендам просто так плохо не относится. Она сама себя так повела, не то сделала. У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию — страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто ее никуда не выгонял — она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается, — заявил Фетисов в разговоре с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долгов перед налоговой. Долг спортсменки на протяжении длительного времени оставался непогашенным: в апреле он превышал 1,1 миллиона рублей, в мае вырос до 1,5 миллиона, а после частичной выплаты уменьшился до 818 тысяч.
На данный момент российская чемпионка проживает со своей семьей на испанском острове Тенерифе. Вид на жительство она получила еще три года назад, а таунхаус приобрела в ипотеку. В Сети выяснили, каким имуществом все еще владеет Исинбаева после своего отъезда из РФ.