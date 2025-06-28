«Пусть расплачивается»: Фетисов заявил, что задолжавшая ФНС Исинбаева бросила Россию

— Общество к легендам просто так плохо не относится. Она сама себя так повела, не то сделала. У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию — страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто ее никуда не выгонял — она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается, — заявил Фетисов в разговоре с РИА Новости.