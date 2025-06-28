В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

Концерт на Дворцовой площади начался в 22.00 мск, он продлится 2 часа 40 минут. Ведущими концерта стали Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Главной темой концертных номеров в этом году стала победа добра над злом. Найдет отражение и важная веха российской истории — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет олицетворять качества, которые помогают побеждать. На концерте на Дворцовой площади выступят Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и «Иванушки International».