Десятки тысяч человек перекрыли центр Белграда, требуя досрочных выборов в парламент

МВД сообщило, что на этом несанкционированном митинге, который проходит на площади Славия, по оценкам полиции, присутствуют около 36 тысяч человек. Это число совпадает с количеством участников аналогичной акции, прошедшей 22 декабря прошлого года, и в три раза меньше, чем на митинге 15 марта этого года. О каких-либо происшествиях пока не сообщалось.