Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки тысяч человек перекрыли центр Белграда, требуя досрочных выборов в парламент

В Сербии проходит масштабный протест, в котором участвуют 36 тысяч человек, включая студентов и сторонников оппозиции. Они требуют провести досрочные выборы в парламент. По информации МВД, протестующие перекрыли площадь Славия и близлежащие улицы в центре Белграда, из-за чего движение транспорта остановилось.

Источник: Life.ru

МВД сообщило, что на этом несанкционированном митинге, который проходит на площади Славия, по оценкам полиции, присутствуют около 36 тысяч человек. Это число совпадает с количеством участников аналогичной акции, прошедшей 22 декабря прошлого года, и в три раза меньше, чем на митинге 15 марта этого года. О каких-либо происшествиях пока не сообщалось.

На протесте в Белграде собралось 36 тысяч человек. Видео © Х / Belarus Inside.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны готовы предотвратить возможные акты насилия во время протестов, запланированных на 28 июня. По его словам, демонстранты, вероятно, не откажутся от применения насилия. Вучич отметил, что наиболее вероятное время для обострения ситуации — с 20:45 до 21:45. Он также призвал организаторов акций соблюдать закон и не допускать нарушения общественного порядка.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше