Десятки тысяч человек перекрыли центр Белграда, требуя досрочных выборов в парламент

МВД сообщило, что на этом несанкционированном митинге, который проходит на площади Славия, по оценкам полиции, присутствуют около 36 тысяч человек. Это число совпадает с количеством участников аналогичной акции, прошедшей 22 декабря прошлого года, и в три раза меньше, чем на митинге 15 марта этого года. О каких-либо происшествиях пока не сообщалось.
На протесте в Белграде собралось 36 тысяч человек. Видео © Х / Belarus Inside.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны готовы предотвратить возможные акты насилия во время протестов, запланированных на 28 июня. По его словам, демонстранты, вероятно, не откажутся от применения насилия. Вучич отметил, что наиболее вероятное время для обострения ситуации — с 20:45 до 21:45. Он также призвал организаторов акций соблюдать закон и не допускать нарушения общественного порядка.