Польша выдала США фигуранта дела Винника экс-главу криптобиржи Wex Васильева

Власти Польши выдали США фигуранта дела Александра Винника бывшего руководителя крупной российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в 2024 году по запросу США по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщил ТАСС его защитник Александр Суржин.
«Мой подзащитный россиянин Дмитрий Васильев был выдан США польскими властями в рамках расследования американскими правоохранительными органами уголовного дела, по которому ранее проходил Александр Винник», — сказал он.
По словам юриста, разрешение на экстрадицию в США Васильева подписал ранее польский министр юстиции, его доверитель находится у американских властей.
Напомним, в августе 2021 года экс-глава криптовалютной биржи Wex россиянин Дмитрий Васильев был задержан в Польше по запросу Казахстана. Васильева подозревали в причастности к хищению 450 миллионов долларов, которые принадлежали инвесторам из стран ЕС и других регионов.
Как писал сайт KP.RU, в феврале 2025 года Александр Винник, обвиняемый в США в многомиллиардном отмывании средств через криптовалютную платформу BTC-e, был освобожден из американской тюрьмы в рамках обмена между Москвой и Вашингтоном и экстрадирован в Россию. Его перевозкой занимались федеральные маршалы — организация, ответственная за транспортировку заключенных.