Польша выдала США фигуранта дела Винника экс-главу криптобиржи Wex Васильева

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2025 года Александр Винник, обвиняемый в США в многомиллиардном отмывании средств через криптовалютную платформу BTC-e, был освобожден из американской тюрьмы в рамках обмена между Москвой и Вашингтоном и экстрадирован в Россию. Его перевозкой занимались федеральные маршалы — организация, ответственная за транспортировку заключенных.