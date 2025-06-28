Выпускники в Петербурге заявили, что пришли на «Алые Паруса» ради Кадышевой

Ранее Надежда Кадышева отказалась выступать на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге из-за занятости: в этот же день у нее был концерт в Москве, а на следующий — выступление на «Алых Парусах» в Санкт-Петербурге. Имя артистки обсуждалось организаторами выпускных мероприятий в разных городах, поскольку ее песни пользуются популярностью среди молодежи и часто становятся вирусными в соцсетях.