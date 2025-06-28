Китаянка почувствовала боль в животе после обеда и неожиданно родила

Китаянка приехала в больницу с жалобами на боль в животе и неожиданно родила мальчика. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
В китайском городе Эчжоу женщина обратилась в больницу с болями в животе, считая, что переела. Однако прямо во время осмотра у нее начались схватки и отошли воды. Медики экстренно подготовили родильное отделение.
Через час пациентка родила здорового мальчика весом 2,5 килограмма. История быстро разошлась в китайских соцсетях, вызвав ажиотаж из-за неожиданного характера родов.
Мать и новорожденный находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, передает SCMP.
Еще один необычный случай произошел в Соединенных Штатах. У жительницы Джорджии Адрианы Смит, которой во время беременности констатировали смерть мозга, родился ребенок. Женщина оставалась подключенной к аппарату жизнеобеспечения, и в итоге врачи смогли принять роды.
Жительница Гусиноозерска в Бурятии узнала о своей беременности за несколько часов до родов. Сообщается, что 43-летняя женщина проходила обследование у гинеколога с диагнозом миома. У нее не было менструаций, и она считала, что у нее началась менопауза. Вскоре пациентка заметила увеличение веса, но решила, что ей просто нужно заняться спортом.