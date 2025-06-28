Китаянка почувствовала боль в животе после обеда и неожиданно родила

Жительница Гусиноозерска в Бурятии узнала о своей беременности за несколько часов до родов. Сообщается, что 43-летняя женщина проходила обследование у гинеколога с диагнозом миома. У нее не было менструаций, и она считала, что у нее началась менопауза. Вскоре пациентка заметила увеличение веса, но решила, что ей просто нужно заняться спортом.