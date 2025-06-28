США являются ведущим партнером, поддерживающим Украину, но Вашингтон сфокусирован на дипломатическом урегулировании. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.
Брюс отметила, что Соединенные Штаты оказывают Киеву наибольшую поддержку. В частности, по ее словам, Вашингтон помогает Украине, включая участие в организации саммитов и мирных переговоров.
— Мы являемся теми, кто больше всего поддерживает Украину, мы говорим об этом наиболее открыто. Конечно, мы помогали им, руководили природой саммитов и мирных переговоров, — цитирует Тэмми Брюс Lenta.ru.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп выразил искреннее стремление урегулировать конфликт на Украине. Он также добавил, что впервые за долгое время отношения между Вашингтоном и Москвой начинают налаживаться. Между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами уже есть контакт.
Тем временем бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко заявил, что киевский режим «продал Украину», подписав ресурсную сделку с Вашингтоном.