Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге семь улиц Северного района остались без света

В Таганроге устанавливают причину, почему без света остались семь улиц.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге в Северном районе начались перебои со светом, из-за чего без электроэнергии остались семь улиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

По данным экстренной службы 112, отключение затронуло переулок 1-й Новый, улицу Бакинскую, улицу Маршала Жукова, переулок 3-й Новый, переулок 5-й Новый, улицу 4-я Линия и улицу Кленовую.

Информация о проблеме оперативно направлена в ЮЗЭС. Причина отключения пока не установлена — специалисты проводят проверку оборудования и линий электропередачи. О сроках восстановления подачи электроэнергии будет сообщено дополнительно.

Подпишись на нас в Telegram.