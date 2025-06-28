В Таганроге семь улиц Северного района остались без света

В Таганроге в Северном районе начались перебои со светом, из-за чего без электроэнергии остались семь улиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
По данным экстренной службы 112, отключение затронуло переулок 1-й Новый, улицу Бакинскую, улицу Маршала Жукова, переулок 3-й Новый, переулок 5-й Новый, улицу 4-я Линия и улицу Кленовую.
Информация о проблеме оперативно направлена в ЮЗЭС. Причина отключения пока не установлена — специалисты проводят проверку оборудования и линий электропередачи. О сроках восстановления подачи электроэнергии будет сообщено дополнительно.
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