Бесплатное тестирование на ВИЧ пройдёт в воскресенье в Тольятти, а в понедельник — в Сызрани

Самарский областной центр профилактики и борьбы со СПИД организует бесплатные акции по тестированию на ВИЧ для тольяттинцев в воскресенье, а в понедельник — в Сызрани. Узнать свой статус можно быстро и анонимно — результат экспресс-теста будет готов уже через 15 минут.