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Бесплатное тестирование на ВИЧ пройдёт в воскресенье в Тольятти, а в понедельник — в Сызрани

29 и 30 июня жители Тольятти и Сызрани смогут анонимно проверить свой ВИЧ-статус и получить консультацию специалистов.

Самарский областной центр профилактики и борьбы со СПИД организует бесплатные акции по тестированию на ВИЧ для тольяттинцев в воскресенье, а в понедельник — в Сызрани. Узнать свой статус можно быстро и анонимно — результат экспресс-теста будет готов уже через 15 минут.

Где и когда пройти тестирование?

29 июня с 16:00 до 20:00 — набережная Автозаводского района (Тольятти).30 июня с 9:00 до 13:00 — поликлиника Сызранской горбольницы № 3.

На местах будут дежурить специалисты, которые расскажут о рисках заражения ВИЧ и гепатитом С, проведут экспресс-тестирование и дадут консультации по профилактике заболеваний.

Минздрав подчеркивает, что все данные строго конфиденциальны, а акция — хорошая возможность проверить здоровье без очередей и бумажной волокиты.

«Регулярное тестирование помогает выявить инфекцию на ранних стадиях и вовремя начать лечение», — отметили врачи региона.

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