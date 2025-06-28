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Первая леди КНДР Ли Соль Чжу впервые за 1,5 года появилась на публике

Ли Соль Чжу заметили вместе с мужем Ким Чен Ыном и их дочерью.

Источник: Аргументы и факты

Первая леди Северной Кореи Ли Соль Чжу впервые за полтора года появилась на публике, ее заметили на открытии курорта, пишет The South China Morning Post.

«Ли Соль Чжу вновь появилась на публике после 17-месячного отстутствия. Ее возвращение, по-видимому, стало сигналом тщательно спланированной попытки создать образ династической стабильности», — сказано в материале.

По данным издания, первую леди КНДР заметили на открытии курорта «Вонсан-Кальма» на восточном побережье страны. Она была вместе с мужем и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также их дочерью Ким Джу Э.

Ранее сообщалось, что Уша, жена вице-президента США Джей Ди Вэнса, рассказала на фоне роста его рейтинга, как стать первой леди.

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