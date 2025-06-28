Пятеро россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ 2025 года

Напомним, в первом раунде был выбран единственный россиянин — вратарь Пётр Андреянов под общим 20-м номером отправился в «Коламбус Блю Джекетс». Трое российских голкипера в топ-50 драфта были выбраны впервые в истории. В прошлый раз три вратаря из одной страны вошли в топ-50 в 2004 году — выбрали трёх игроков из Канады.