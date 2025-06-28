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Пятеро россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ 2025 года

Пять российских хоккеистов были выбраны во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года.

Источник: Life.ru

Так, «Монреаль Канадиенс» под общим 34-м номером выбрал нападающего Александра Жаровского, «Каролина Харрикейнз» под 41-м номером забрала вратаря Семёна Фролова, а под 62-м выбрала форварда Ивана Рябкина. Кроме того, под 42-м номером в «Нью-Йорк Айлендерс» отправился нападающий Даниил Прохоров, а под 47-м в «Ванкувер Кэнакс» голкипер Алексей Медведев.

Напомним, в первом раунде был выбран единственный россиянин — вратарь Пётр Андреянов под общим 20-м номером отправился в «Коламбус Блю Джекетс». Трое российских голкипера в топ-50 драфта были выбраны впервые в истории. В прошлый раз три вратаря из одной страны вошли в топ-50 в 2004 году — выбрали трёх игроков из Канады.

Ранее Life.ru рассказывал, что олимпийского чемпиона, победителя чемпионата мира и обладателя Кубка Стэнли Александра Могильного включили в список спортсменов, которых введут в Зал хоккейной славы в Торонто. Американский журналист Майк Харрингтон удивился, что заслуги россиянина решили признать только сейчас, хотя должны были сделать это много лет назад.