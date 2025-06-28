Мэр Одессы отправил на фронт украинца из-за памятника Пушкину

В Одессе произошел спор между мэром Геннадием Трухановым и военнослужащим из-за сноса памятника Пушкину. Об этом сообщают украинские СМИ.
Военный назвал великого поэта адептом русского мира и спросил у чиновника, почему монумент в его честь до сих пор не был снесен. На что градоначальник ответил, что не считает Пушкина таковым.
«А что для вас тогда Оперный театр, Потемкинские своды?» — задал встречный вопрос мэр.
А после того, как Труханов узнал, что вопрошавший еще и военнослужащий, то уточнил, почему тот еще не воюет на фронте. На что получил ответ, что подобные вопросы «типично манипулятивные».
Ранее «МК» писал, что мэр Геннадий Труханов заявил: «Одесса не является русским городом и никогда не принадлежала России».