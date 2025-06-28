Протест студентов и оппозиционеров в Сербии собрал почти 36 тысяч участников

Акция протестов студентов и сторонников оппозиции с требованием о проведении досрочных выборов в Сербии собрала почти 36 тысяч граждан, сообщило в субботу, 28 июня, ТАСС.
Люди перекрыли площадь Славия и прилегающие улицы в центре Белграда, тем самым заблокировав движение транспорта на круговой развязке и близлежащих дорогах.
По информации МВД, на несогласованной акции присутствует около 36 тысяч человек, сказано в статье.
Отмечается, что в 21:00 (22:00 по московскому времени) истекает срок ультиматума, который протестующие выставили властям 25 июня, требуя назначить дату досрочных выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.
Демонстранты на грядущих акциях протеста в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в парламент могут начать проявлять насилие, заявил сербский президент Александр Вучич. По его словам, правоохранители будут готовы к любому сценарию развития событий, в том числе смогут пресечь любые попытки устроить погромы.