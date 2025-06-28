Протест студентов и оппозиционеров в Сербии собрал почти 36 тысяч участников

Демонстранты на грядущих акциях протеста в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в парламент могут начать проявлять насилие, заявил сербский президент Александр Вучич. По его словам, правоохранители будут готовы к любому сценарию развития событий, в том числе смогут пресечь любые попытки устроить погромы.