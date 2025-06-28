Ozon рассказал о ПВЗ необычных местах

Как рассказал в интервью РИА Новости глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, пункты выдачи заказов есть в каждом уголке России — это не только отдельные точки, но и отделения «Почты России» или логистические сервисы. Он отметил, что сейчас идет процесс коллаборации: бизнесы объединяются, чтобы создать качественный и удобный сервис.