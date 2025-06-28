Ozon рассказал о ПВЗ необычных местах

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ozon рассказал РИА Новости, в каких самых необычных точках России расположены пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса: например, самый высокий находится в долине Баксанского ущелья, в городе Тырныауз — на уровне 1578 метров над морем, а самый восточный — на Курилах, в поселке городского типа Южно-Курильск (остров Кунашир).
«В долине Баксанского ущелья республики Кабардино-Балкария, в городе Тырныауз, на высоте 1578 метров над уровнем моря успешно обслуживает покупателей самый высокорасположенный ПВЗ Ozon», — сказали в компании.
«В 2023 году пункт выдачи заказов открылся на Курилах, в поселке городского типа Южно-Курильск (остров Кунашир), став самым восточным ПВЗ компании», — добавили там же. Самым западным пунктом выдачи стала точка в Балтийске Калининградской области, рядом с бухтой Приморская.
Самым северный пункт выдачи заказов разместился за полярным кругом — в Норильске на улице Рудная. А самый южная точка открылась в центральной части Дагестана, в селе Усухчай, которое расположено у подножия гор Шалбуздаг, Ерыдаг и Гестинкиль.
Город Высоцк, расположенный в Ленинградской области недалеко от границы с Финляндией — третий по малочисленности в России — стал самым маленьким городом, где есть ПВЗ маркетплейса. В нем проживает чуть больше 1,1 тысячи жителей.
Как рассказал в интервью РИА Новости глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, пункты выдачи заказов есть в каждом уголке России — это не только отдельные точки, но и отделения «Почты России» или логистические сервисы. Он отметил, что сейчас идет процесс коллаборации: бизнесы объединяются, чтобы создать качественный и удобный сервис.