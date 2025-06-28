Олег Николаев: «Чувашия — территория осознанного развития»

Растёт и число малых и средних предприятий. За последние годы их стало в 2,5 раза больше. Приезжают предприниматели из других регионов — за 3,5 года в Чувашии перерегистрировались около 700 ИП и свыше 100 юрлиц. «Мы выстраиваем систему, где каждая идея получает поддержку и шанс на реализацию», — пояснил Глава региона.