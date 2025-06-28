Олег Николаев: «Чувашия — территория осознанного развития»

Форум стал не просто площадкой для диалога бизнеса и власти, а местом, где демонстрируются реальные результаты работы и наметки будущих шагов к процветанию республики.
Главной темой форума стала «Чувашия — осознанность развития». На пленарной сессии, где выступили федеральные и региональные эксперты, внимание сосредоточили на трех ключевых направлениях: развитии человеческого капитала, сбалансированном пространственном развитии и формировании устойчивой экономики. В центре этих процессов — человек, качество его жизни и возможности для самореализации.
Глава Чувашии отметил, что за последние годы регион добился существенных результатов в промышленности, АПК, туризме и социальной сфере. Республика уверенно укрепляет позиции в машиностроении, электротехнике, станкостроении, крупнотоннажной химии. Запущено производство новых видов техники и продукции, включая вилочные погрузчики, тракторы и перекись водорода. Всё это стало возможным благодаря интеграции крупных флагманов и малых предприятий в единые цепочки с помощью кластерной инвестиционной платформы.
Олег Николаев подчеркнул: «Мы увеличили объем господдержки промышленности в 30 раз. Это позволило предприятиям Чувашии внедрять передовые технологии и наращивать экспорт. Продукция наших заводов востребована более чем в 50 странах мира».
Одним из самых ярких примеров синергии власти и бизнеса стало открытие нового корпуса отеля «Волга Премиум». Совместный проект при поддержке банка ПСБ стал символом нового качества инфраструктуры и стандартов гостеприимства. После масштабной реконструкции количество номеров увеличилось почти втрое — с 43 до 124. Здесь же появится многоуровневая парковка на 70 мест.
«Чувашия становится точкой притяжения инвестиций. Всего за 18 месяцев на берегу Волги появился современный гостиничный комплекс. Это результат партнерства и стремления к качественным изменениям», — отметил Николаев.
Сотрудничество с ПСБ имеет системный характер: с 2020 года банк участвует в реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии. Кроме гостиницы, партнёры поддержали создание уникального Музея вышитой карты России — символа культурного единства страны, созданного руками мастеров со всей страны.
Олег Николаев подчеркнул: «Устойчивое развитие — это не только экономика, но и комфортная среда для жизни. С 2020 года в Чувашии построено 4 миллиона квадратных метров жилья, обновлено 2400 километров дорог, благоустроено свыше 1200 дворов и 160 общественных пространств».
Туризм в регионе растет: в прошлом году Чувашия приняла почти миллион туристов, а пассажиропоток круизных лайнеров увеличился в 4 раза. Активное участие республики в федеральных программах позволило привлечь более 2 миллиардов рублей на развитие туриндустрии.
Растёт и число малых и средних предприятий. За последние годы их стало в 2,5 раза больше. Приезжают предприниматели из других регионов — за 3,5 года в Чувашии перерегистрировались около 700 ИП и свыше 100 юрлиц. «Мы выстраиваем систему, где каждая идея получает поддержку и шанс на реализацию», — пояснил Глава региона.
Отдельное внимание уделено здравоохранению и спорту. За последние годы построены и модернизированы сотни объектов медпомощи, закуплены десятки машин скорой помощи. Это уже дало результат — среднее время приезда медбригады в городах сократилось с 21 до 16 минут. Медицинский туризм в Чувашии за год вырос на 80%.
В образовании создана система «Школа — колледж/вуз — предприятие». Работают профильные инженерные, IT- и медицинские классы, вовлечены более 140 образовательных организаций. Всё это помогает формировать специалистов, ориентированных на потребности региональной экономики.
Главным ориентиром ближайших лет станет Комплексная программа социально-экономического развития до 2030 года.
Она базируется на реальных запросах жителей и бизнеса: было опрошено 24 тысячи человек, собрано около 900 инициатив. В программе — более 2400 инфраструктурных проектов и 600 инвестпроектов на сумму 725 миллиардов рублей.
«Это по-настоящему народный план. Мы идем к будущему, в котором каждый житель Чувашии чувствует заботу государства и уверенность в завтрашнем дне», — заключил Олег Николаев.