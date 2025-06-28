В Белграде начались столкновения протестующих с полицейскими

Столкновения протестующих с полицией начались в сербской столице, Белграде, сообщил в субботу, 28 июня, корреспондент ТАСС.
Участники несанкционированной акции пытаются пробить кордон жандармерии со щитами, бросают в правоохранителей фаеры и бутылки, взрывают петарды, говорится в статье.
Акция протестов студентов и сторонников оппозиции с требованием о проведении досрочных выборов в Сербии собрала около 36 тысяч человек. Люди перекрыли площадь Славия и прилегающие улицы в центре Белграда, тем самым заблокировав движение транспорта на круговой развязке и близлежащих дорогах.
Отмечается, что в 21:00 (22:00 по московскому времени) истекает срок ультиматума, который протестующие выставили властям 25 июня, требуя назначить дату досрочных выборов.
Демонстранты на грядущих акциях протеста в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в парламент могут начать проявлять насилие, высказался сербский президент Александр Вучич. По его словам, полицейские будут готовы к любому сценарию развития событий, в том числе смогут пресечь любые попытки устроить погромы.