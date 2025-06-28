Исследование показало, в какой сфере чаще всего трудятся подростки

При этом среди требований к кандидатам в этом возрасте в основном указывают «работу в команде», «деловое общение», «обучение и развитие», «активные продажи» и «ответственность». Также требуется быть пользователем ПК, уметь выкладывать товары, проводить кассовые операции и заключать договоры, а также обладать навыками мерчендайзинга и поиска информации в интернете.