Фетисов: пусть Исинбаева разбирается с финансовыми проблемами сама

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Елене Исинбаевой следует самой решать свои финансовые проблемы, так как она «покинула Россию».
Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам Исинбаевой из-за налоговой задолженности, составляющей около 818 тысяч рублей.
Как отметил Фетисов, Исинбаева — взрослый человек, которая сама отвечает за свое финансовое состояние, и в стране есть другие которым действительно нужна помощь. По его словам, нынешнее отношение российского общества к Исинбаевой появилось не на ровном месте.
«Она сама себя так повела, не то сделала. У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию — страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто ее никуда не выгонял — она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается», — сказал Фетисов.
Ранее стало известно о том, что спортсменка второй год не платит за коммунальные услуги. Как сообщал телеграм-канал Shot, долг Исинбаевой уже составляет около 400 тысяч рублей. В собственности олимпийской чемпионки в России 2 квартиры, и за обе она не платит. Помимо долга за ЖКУ у прыгуньи растет долг и перед налоговой. По данным ФНС (Федеральной налоговой службы) задолженность чемпионки составляет уже 1,67 млн рублей.
Елена Исинбаева уже много лет не живет в России. Вместе с детьми спортсменка обосновалась на Тенерифе. В СМИ ранее появлялась информация о наличии у олимпийской чемпионки недвижимости на Канарских островах. Известно, что в ее владении дом площадью более 200 квадратных метров в элитном ЖК. Кроме того, у Исинбаевой есть еще собственность в Кальяо Сальвахе на юге острова Тенерифе.
Исинбаева дважды выигрывала золото Олимпийских игр в прыжках с шестом (в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине). На Олимпиаде-2012 в Лондоне она получила бронзовую медаль.