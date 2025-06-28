Фетисов: пусть Исинбаева разбирается с финансовыми проблемами сама

Ранее стало известно о том, что спортсменка второй год не платит за коммунальные услуги. Как сообщал телеграм-канал Shot, долг Исинбаевой уже составляет около 400 тысяч рублей. В собственности олимпийской чемпионки в России 2 квартиры, и за обе она не платит. Помимо долга за ЖКУ у прыгуньи растет долг и перед налоговой. По данным ФНС (Федеральной налоговой службы) задолженность чемпионки составляет уже 1,67 млн рублей.