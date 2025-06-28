Польша выдала США фигуранта дела Винника экс-главу криптобиржи Васильева

Как ранее сообщало URA.RU, Александр Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года. Поводом для его ареста стали обвинения, выдвинутые американскими властями, которые подозревали Винника в отмывании порядка четырех миллиардов долларов посредством криптовалютной платформы BTC-E. Кроме того, ему инкриминировали участие в распространении вредоносной программы-вымогателя Locky, из-за которой значительный ущерб понесли многие французские компании.