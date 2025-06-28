Терапевт Кондрахин: при укусе гадюки нельзя отсасывать яд

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, чего нельзя делать при укусе гадюки.
Ни в коем случае нельзя отсасывать яд и накладывать жгут на рану. Это не поможет замедлить распространение яда в кровеносной системе.
Главное правило — постараться обездвижить пострадавшего. Перевязать рану и положить человека дожидаться врачебной помощи.
— Чем больше человек двигается, тем активнее работает сердце, а яд быстрее бегает по организму. Он везде достанет, но так мы замедлим его распространение, — говорит врач в беседе с NEWS.ru.
При нападении змеи, если есть возможность, нужно попытаться сфотографировать ее. Это поможет определить противоядие. В жаркую погоду змеи особенно злые и чаще нападают.
— Ни в коем случае не отсасываем яд и не накладываем жгут, — подчеркнул врач.