Сын Трампа сделал громкое заявление: он метит в президенты США после отца

Американский лидер Дональд Трамп стал президентом во второй раз подряд. Согласно конституции США, баллотироваться на третий срок он не сможет. Это приметил Эрик Трамп, сын нынешнего главы государства. Он допустил, что мог бы баллотироваться в президенты США. Так Эрик Трамп заявил в беседе с Financial Times.
При этом сейчас он не знает наверняка, станет ли претендовать на высший пост. Однако Трамп-младший подчеркнул, что мог бы основать новую политическую династию.
«Хотел бы я, чтобы мои дети прожили тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был “да”, я думаю, политический путь был бы легким — в том смысле, что я смог бы это сделать», — сказал Эрик Трамп.
Вопрос об избрании стоит и перед нынешним президентом США. Дональд Трамп рассказал о желании поучаствовать в президентских выборах против бывшего американского лидера Барака Обамы.