Катя Лель верит, что её пропавший без вести экс-супруг Игорь Кузнецов жив

«Я его ощущала между мирами. Я видела, что ребёнок очень переживает, все-таки у них сильная энергетическая связь. Я ей сказала: “Эмилия, не переживай. Он найдётся, он обязательно придёт”. Я также понимаю, что это серьёзный урок для его души», — сказала она в беседе со StarHit.