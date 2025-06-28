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Катя Лель верит, что её пропавший без вести экс-супруг Игорь Кузнецов жив

52-летний Игорь Кузнецов исчез на юге Франции.

Источник: Аргументы и факты

Певица Катя Лель выразила мнение, что её экс-супруг Игорь Кузнецов, пропавший во Франции в этом году, жив.

Артистка утверждает, что в день исчезновения бывшего мужа «она не почувствовала его в другом мире».

«Я его ощущала между мирами. Я видела, что ребёнок очень переживает, все-таки у них сильная энергетическая связь. Я ей сказала: “Эмилия, не переживай. Он найдётся, он обязательно придёт”. Я также понимаю, что это серьёзный урок для его души», — сказала она в беседе со StarHit.

Напомним, 52-летний Игорь Кузнецов исчез на юге Франции весной этого года. Об его исчезновении стало известно в начале мая. Он был объявлен в розыск во Франции, в частности, его искали водолазы.

Катя Лель и Игорь Кузнецов развелись в 2023 году, они были в браке 15 лет. У Лель и Кузнецова есть общая дочь.

Ранее Катя Лель объяснила, почему перестала скрывать свой дар исцеления. По её словам, она долгие годы не говорила о своих необычных способностях, пока однажды не появилась необходимость помочь людям.