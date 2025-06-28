Рада готовит законопроект о проведении выборов на Украине после окончания боев

— Мы нарабатываем данный законопроект, так как для проведения следующих выборов нужен новый специальный законопроект. Он будет регулировать так называемые послевоенные выборы. Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор, — рассказал он в новостном телемарафоне.