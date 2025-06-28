Рада готовит законопроект о проведении выборов на Украине после окончания боев

Верховная рада на Украине работает над законопроектом о проведении выборов после окончания боевых действий. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
— Мы нарабатываем данный законопроект, так как для проведения следующих выборов нужен новый специальный законопроект. Он будет регулировать так называемые послевоенные выборы. Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор, — рассказал он в новостном телемарафоне.
По его словам, Рада работает над решением множества организационных вопросов, которые связаны с возможными выборами. Среди них организация голосования для военнослужащих, определение избирательных округов, формирование списков избирателей и обеспечение безопасности избирательных участков.
При этом спикер парламента отметил, что выборы будут проводиться только после завершения боевых действий, передает РИА Новости.
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